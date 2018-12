Bickel verlängert bei Rapid - aber mit Ausstiegsklausel

Rapids Sport-Geschäftsführer Fredy Bickel steht vor einer Verlängerung seines mit Saisonende auslaufenden Vertrags. Wie die Hütteldorfer am Dienstag bekanntgaben, fiel am Montag bei einer Präsidiumssitzung die Grundsatzentscheidung, dass der Schweizer dem Club über diese Spielzeit hinaus erhalten bleiben soll. Die offizielle Verlängerung bis Sommer 2021 soll noch in diesem Jahr fixiert werden.

Der neue Kontrakt des Sportchefs wird im Hinblick auf die im kommenden November anstehende Neubesetzung des Rapid-Präsidiums eine beidseitige Ausstiegsmöglichkeit mit Jahresende 2019 beinhalten.