Ex-Rapidler Trimmel: "Wir haben fast die Kabine zerlegt"

Zum 125. Geburtstag hat die Vienna den deutschen Kultklub Union Berlin auf die Hohe Warte eingeladen, um ihr Jubiläum zu feiern (Mittwoch, 19 Uhr). Die Berliner werden kommende Saison erstmals in ihrer Vereinsgeschichte in der deutschen Bundesliga spielen. Angeführt wird das Team vom Ex-Rapidler Christopher Trimmel, der seit fünf Jahren im Verein und und seit einem Jahr Kapitän ist. Sein jüngstes Aufeinandertreffen mit der Vienna war im März 2009, als er mit den Rapid Amateuren 2:1 gewann.

Der 32-Jährige ist in Berlin beliebt. Im Zuge der Aufstiegsfeier bot der Burgenländer den Fans gratis Tattoos an. Gestochen vom Kapitän persönlich, dessen zweite große Leidenschaft neben dem Fußball das Tätowieren ist. „Die Aufträge arbeite ich jetzt im Juli ab“, sagt er. Vor dem Gastspiel auf der Hohen Warte erklärt der Rechtsverteidiger, was Union Berlin so besonders macht.

KURIER: Wie haben Sie die Aufstiegsparty in Berlin erlebt?

Christopher Trimmel: Das kann man kaum beschreiben. Es war schon direkt nach dem Spiel unglaublich, als wir auf dem Platz gefeiert haben. Danach haben wir fast die Kabine zerlegt. Später ging es im VIP-Club des Stadions weiter bis vier, fünf in der Früh. Zum Schluss haben wir Spieler uns in den Mittelkreis am Feld hingesetzt und ein paar Bier mit den Fans getrunken.