Berlin-Legionär Trimmel: "Habe mich an die verrückte Zeit gewöhnt"

Christopher Trimmel wirkt entspannt. "Mir geht's gut, danke schön." Erst kürzlich wurde der Burgenländer von den Fans von Union Berlin zum "Spieler des Jahres" gewählt. "Ein Zeichen, dass ich offenbar gute Arbeit geleistet habe." Zuletzt brillierte Trimmel beim 4:0-Sieg über Mainz mit zwei Assists.

Derzeit arbeitet er im Kreis des Nationalteams, möchte sich auch in der Auswahl beweisen. "Ich sehe das Team als große Chance, mich dem Teamchef anzubieten." Natürlich sieht der 33-Jährige die EURO 2021 als großes Ziel am Horizont, dem er sich aber nur schrittweise annähern will. "In Wahrheit muss ich mich auf die Arbeit im Verein konzentrieren." Nur wenn er diese zur Zufriedenheit aller absolviert, bleibt er beim Nationalteam ein Thema.