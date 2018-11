Bekannter gesteht brutalen Mord am brasilianischen Kicker

Letzte Woche wurde Daniel Correa Freitas nahe der Stadt Curitiba tot aufgefunden. Die Leiche des für den brasilianischen Zweitligisten Esporte Clube Sao Bento engagiert gewesenen Fußball-Profi wurde mit abgeschnittenen Genitalien und nahezu enthauptet entdeckt.

Nun hat sich ein Bekannter des 24-jährigen Opfers den Behörden gestellt und den Mord gestanden. Edison Brittes Junior gab an, er habe den Correa Freitas getötet, nachdem er diesen dabei erwischte, wie er seine Frau vergewaltigen wollte.

"Was ich getan habe, hätte jeder Mann an meiner Stelle auch getan", sagte Brittes Junior in einem Video, das von brasilianischen Medien veröffentlicht wurde. "Diese Frau ist nicht nur meine Ehefrau, sie steht auch stellvertretend für alle anderen Frauen in Brasilien."