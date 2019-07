Beim China-Debüt: Arnautovic traf für Neo-Klub Shanghai

Zwei Wochen nach seinem 25-Millionen-Euro-Transfer von West Ham stand Arnautovic erstmals im Kader von Trainer Vitor Pereira. Sein neuer Klub liegt als Tabellendritter nun zwei Zähler hinter Spitzenreiter Guangzhou Evergrande und einen hinter Beijing Guoan. Im Cup-Viertelfinale bekommt es SIPG am Mittwoch auswärts mit Evergrande zu tun. Das nächste Ligaspiel folgt am Sonntag ebenfalls auswärts in Wuhan.