Bei Rapid macht sich Angst um Platz in Top Sechs breit

Rapid besticht in dieser Saison durch eine gewisse Konstanz. Sobald im Lager der Hütteldorfer ein zarter Aufwärtstrend vermutet wird, setzt es sofort einen schweren Rückschlag - so passiert auch am Samstag in Hartberg, wo die Grün-Weißen in eine 0:3-Blamage schlitterten.

Nach der vierten Niederlage aus den jüngsten fünf Meisterschaftspartien begann die Ursachenforschung, die schnell Ergebnisse bringen muss, will man noch in den Top-6 und damit in der Meistergruppe landen. Nach den Samstag-Partien der 11. von 22 Runden belegte Rapid nur Rang acht.

Diese Endplatzierung nach dem Grunddurchgang würde die Teilnahme an der Qualifikationsgruppe und damit so etwas wie ein Horrorszenario bedeuten. "Wir können es uns schlicht und einfach nicht erlauben, nicht in die Top-6 zu kommen", sagte Sport-Geschäftsführer Fredy Bickel der APA.