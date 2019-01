Max Kruse geht fremd - bei Eishockey-Spiel gesichtet

Leidenschaft

Er gab danach ein Interview, in dem er sagte, er habe eine Leidenschaft für Eishockey und sei auch in Wolfsburg - seinem früheren Klub - mit der Mannschaft zu Spielen der ortsansässigen Grizzlys gegangen. Doch laut ihm gab es dort und auch in den anderen Stadien keine so euphorische Stimmung wie in Bremerhaven.

Weiters sagte der 14-fache Teamspieler, Eishockeyspieler seien mutiger als Fußballer, was Saisonziele angehe. Fragt man die Fischtown Pinguins, die aktuell den sechsten Tabellenplatz in der DEL belegen, was sie für Ziele haben, werden sie antworten, sie wollen Meister werden, was man bei einem Bundesligasechsten nicht hören wird, so Kruse. Damit bezog er sich auf den Modus der Liga, in der er es im Gegensatz zur Bundesliga nach der regulären Saison ins Play-off geht.