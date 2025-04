Viele Jubiläen in München, aber noch keine Titelfeier der Bayern

Harry Kane wartet immer noch auf den ersten Titel seiner sonst großartigen Karriere. In München gab es die Hoffnung, nach dem geplatzten Traum des „Finales daham“ in der Champions League zumindest den Meistertitel am Samstag in der Allianz Arena feiern zu können.

Doch Leverkusen lässt nicht locker. Der Noch-Meister gewann 2:0 gegen Augsburg. Drei Runden vor dem Ende besteht mit acht Punkten Rückstand eine minimale Chance.