Bayern mit "bestem Spiel der Saison" auf Meisterkurs

Die Bayern mit David Alaba demonstrierten gegen die komplett überforderten Dortmunder all die Tugenden, die sie in anderen großen Spielen nicht zeigten. "Wir haben das beste Spiel der Saison gemacht", sagte Sportdirektor Hasan Salihamidzic.

Bayern hat es selbst in der Hand

Einen Punkt haben die Münchner Vorsprung, dazu die klar bessere Tordifferenz - die Bayern haben es wieder selbst in der Hand. Von einer "Lehrstunde" sprach der gezeichnete Gäste-Trainer Lucien Favre, Kapitän Marco Reus erlebte im ersten Spiel als Jungvater einen schmerzhaften Tag. "Wir waren richtig schlecht von der ersten Sekunde an. So dürfen wir uns in keinem Bundesligaspiel präsentieren. Das war für den Verein nicht würdig genug", stellte der 29-Jährige klar.

Reus sieht die Münchner im "psychologischen Vorteil". Zumal das Ego der Bayern-Stars nicht erst seit der Handwerker-statt-Künstler-Kritik von Kovac angestachelt ist. "Es war ein Big-Point-Spiel. Wir wollten auf jeden Fall zeigen, dass wir auch eine große Mannschaft schlagen können", sagte Kapitän Manuel Neuer.

Hernandez schaute von VIP-Tribüne zu

Kovac muss seine Mannschaft für den Saisonendspurt in der Spur halten, er ist dabei, seine Meisterprüfung zu bestehen und kann dann als Titelgewinner den Umbau vor der neuen Spielzeit gestalten. Der 80 Millionen Euro teure Rekordeinkauf Lucas Hernandez schaute am Samstag von der VIP-Tribüne aus zu.

"Fußball ist merkwürdig, Fußball kann man nicht immer erklären", umschrieb es Kovac. Der Kroate ärgerte sich nach diesem großen Sieg über " Nebensächlichkeiten" oder "Sensationen", die Spieldetails oder taktische Aspekte überlagern würden. "Wenn du gewinnst, hast du nichts richtig gemacht. Wenn du verlierst, hast du alles falsch gemacht", verteidigte er seine Trainer-Zunft. "Was ich nicht möchte, das mir einer antut, das tue ich keinem anderen an. Das ist das Wort zum Sonntag."