Meisterlich: Bayern gewann Schlager gegen Dortmund 5:0

Das Schlagerspiel der deutschen Fußball-Bundesliga ist zu einer einseitigen Angelegenheit geworden. Der FC Bayern feierte am Samstag vor eigenem Publikum einen 5:0-Kantersieg über Borussia Dortmund und übernahm damit einen Punkt vor dem BVB die Tabellenführung.

Partie zur Pause entschieden

Zwar hatten die ersatzgeschwächten Gäste die erste Chance - ein Schuss von Mahmoud Dahoud ging an die Außenstange (6.) -, dann aber spielten praktisch nur noch die Bayern. Mats Hummels stellte in der zehnten Minute nach einem Eckball per Kopf auf 1:0, Robert Lewandowski erhöhte mit seinem 200. Liga-Tor sieben Minuten später nach einem schweren Fehler von Dan-Axel Zagadou.