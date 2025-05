Dramatik bei den Bayern, die Meisterfeier platzt in letzter Sekunde

Bayern-Goalgetter Harry Kane konnte gesperrt auf der Tribüne mitrechnen: Nach einem Sieg in Leipzig gibt es seinen ersten Titel der langen Karriere. Nach einem Remis sind die Münchner de facto Meister, aber die offizielle Feier muss noch warten. Denn in Deutschland zählt bei Punktegleichheit das Torverhältnis und da könnte Leverkusen – rein theoretisch – noch vorbeiziehen.

Anfangs sah es in Runde 32 aber ohnehin nach einer Niederlage aus: Leipzig ging mit 2:0 in Führung. Sesko traf mit einem sensationellen Außenristschuss (11.), Klostermann hielt sein Ohr in eine Flanke (39.). Seiwald jubelte auf dem Feld, Baumgartner auf der Bank.

Bayern drehen auf

Mit Linksverteidiger Laimer drehten die Bayern in Hälfte zwei auf. Dier verkürzte (62.). Direkt von der Auflage weg brachten sich die Bullen in Bedrängnis, die Gäste kombinierten schnell und Olise traf (63.).