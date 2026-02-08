Fußball

ÖFB-Star Baumgartner schießt Leipzig mit Doppelpack zum Sieg

Christoph Baumgartner jubelte doppelt
Der 26-Jährige erzielte beim 2:1-Sieg in Köln seine Saisontore Nummer sieben und acht.
08.02.26, 17:33

Letzte Woche hatte Christoph Baumgartner bei der 1:2-Niederlage von Leipzig gegen Mainz noch mit einer Gelbsperre gefehlt. Diese Woche zeigte der Österreicher, wie wichtig er für sein Team ist.

Der 26-Jährige avancierte am Sonntag beim 2:1-Sieg des Red-Bull-Klubs beim 1. FC Köln zum Matchwinner. Baumgartner traf beim Auswärtssieg zur 1:0-Führung (29.) und nach Ausgleich von Thielmann (51.) zum 2:1-Sieg seiner Bullen (56.).

Den ersten Treffer erzielte Baumgartner per Kopf nach einem Freistoß von David Raum. Den zweiten Treffer erzielte er aus der Drehung nach Pass von ÖFB-Teamkollege Xaver Schlager. Alle drei Österreicher spielten bei Leipzig über die vollen 90 Minuten. Nicolas Seiwald kam dabei erstmals als Innenverteidiger zum Einsatz.

Agenturen, AHei  | 

