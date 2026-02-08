ÖFB-Star Baumgartner schießt Leipzig mit Doppelpack zum Sieg

Letzte Woche hatte Christoph Baumgartner bei der 1:2-Niederlage von Leipzig gegen Mainz noch mit einer Gelbsperre gefehlt. Diese Woche zeigte der Österreicher, wie wichtig er für sein Team ist.

Der 26-Jährige avancierte am Sonntag beim 2:1-Sieg des Red-Bull-Klubs beim 1. FC Köln zum Matchwinner. Baumgartner traf beim Auswärtssieg zur 1:0-Führung (29.) und nach Ausgleich von Thielmann (51.) zum 2:1-Sieg seiner Bullen (56.).