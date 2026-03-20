ÖFB-Star Baumgartner schießt mit Leipzig Hoffenheim vom Platz

RB Leipzig hat im Kampf um den Einzug in die Champions League einen wichtigen Sieg gefeiert. Zum Auftakt des 27. Spieltags in der deutschen Bundesliga fertigte das Team von Trainer Ole Werner vor 40.980 Zuschauern im eigenen Stadion die TSG 1899 Hoffenheim mit 5:0 (4:0) ab.

Brajan Gruda (17. Minute, 44.) und ÖFB-Star Christoph Baumgartner (21., 30.) trafen schon in der ersten Hälfte jeweils doppelt. Benjamin Henrichs legte nach dem Seitenwechsel nach (78.). Mit dem Erfolg verdrängten die Leipziger mit 50 Punkten und der besseren Tordifferenz die Hoffenheimer von Rang drei.

Ein Leipziger Treffer von Yan Diomande in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit wurde nach Ansicht der Videobilder wieder aberkannt.

"Toreschießen ist wunderschön, keine Frage. Ich freue mich auch sehr aufs Nationalteam", sagte Baumgartner. Ab Montag trifft sich das Team von Ralf Rangnick in Marbella, um sich auf die beiden WM-Tests gegen Ghana (27. März) und Südkorea (31. März) vorzubereiten.