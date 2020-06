Barisic widerspricht seinem Freund Gager

Austria-Trainer Herbert Gager war bei der Derby-Pressekonferenz am Freitag gereizt. Womöglich lag es am Vorfall rund um Valentin Grubeck, seinen Schützling, den er im Herbst noch in der Amateurmannschaft und in der UEFA Youth League betreut hatte. "Ich bin geschockt."

So sehr, dass er bei normalen Fragen verbal angriffslustig agierte. "Warum sollten wir Druck haben? Den hatten wir, als ich den Trainerposten mit sieben Punkten Rückstand auf Grödig übernommen habe." Für Gager ist es sein erstes Derby als Trainer. "Natürlich ist das etwas Besonderes. Aber ein Derby ist sowieso speziell."

Eine Aussage Gagers ärgerte seinen langjährigen Freund Zoran Barisic. Auf die Aussage "Für uns ist das eine zusätzliche Motivation, um auf dem Platz die richtige Antwort zu geben", erwiderte der Rapid-Trainer: "Wenn so ein Vorfall zur Motivation beitragen soll, tut es mir leid. So was als Motivationsspritze heranziehen? Das tut man nicht, das würde ich nie tun."