Das spanische Fußball-Ligaspiel zwischen Villarreal und Meister FC Barcelona soll am 20. Dezember in Miami im US-Staat Florida stattfinden. Der spanische Verband RFEF gab für das Vorhaben der Profiliga (LaLiga) auf einer Vorstandssitzung am Montag grünes Licht.

Man werde nun bei der europäischen UEFA einen Antrag einreichen, damit das Verfahren für die nötige anschließende Genehmigung durch den Weltverband FIFA eingeleitet werde, teilte der Verband am Montag mit.