Barcelona droht früh Unruhe: Koeman muss Siege vorweisen

Junior glänzt bei Real

Erzrivale Real Madrid liegt an der Tabellenspitze. Am Sonntag gastieren David Alaba und Co. bei Valencia, das ebenfalls zehn Punkte nach vier Runden vorweisen kann. Erfolgsgarant für Real war bisher der 21-jährige Brasilianer Vinicius Junior, der bei vier Saisontoren hält. Beim 1:0 gegen Inter Mailand in der Champions League traf der 20-jährige Rodrygo nach Vorarbeit des zwei Jahre jüngsten Neuzugangs Eduardo Camavinga. Auch Coach Carlo Ancelotti sprach deshalb von einer "strahlenden Zukunft", die Real dank seiner Jungprofis habe.

Meister Atletico Madrid hält ebenfalls bei zehn Zählern. Am Samstag ist die Elf von Diego Simeone bei Athletic Bilbao im Einsatz. In Anbetracht einer bisher überschaubaren Offensivkraft (7 Tore in 4 Spielen) hofft Simeone auf einen Formanstieg von Rückkehrer Antoine Griezmann. Der Franzose wurde bei seiner Einwechslung gegen den FC Porto zuletzt mit Pfiffen der eigenen Fans empfangen. Der Abschied zu Barcelona scheint noch immer nicht ganz verziehen.