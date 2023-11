Autounfall von Balotelli: Ehemaliger Stürmerstar verweigerte Alkotest

Der ehemalige italienische Fußball-Nationalspieler Mario Balotelli hat einen Autounfall unverletzt überstanden. Der 33-Jährige, der aktuell bei Adana Demirspor in der Türkei unter Vertrag steht, fuhr in der norditalienischen Stadt Brescia am Donnerstagabend gegen eine Häuserwand.

Zur Unfallursache machte die Polizei zunächst keine näheren Angaben.