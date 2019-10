Austrias Monschein: Die Lichtgestalt in der Schattenwelt

Er ist hin- und hergerissen in seinen gemischten Gefühlen. Dabei erfüllt Christoph Monschein seit mehr als einem halben Jahr des Stürmers Pflicht und erzielt Tor um Tor, in der laufenden Saison schon neun, doch wirklich zufrieden kann er nicht sein. Denn die Austria geht trotz seiner Treffer allzu selten als Sieger vom Platz. "Ich kann mich irgendwie nicht so freuen über meine Tore und meine Leistungen."

Der seit Dienstag 27-Jährige befindet sich in der besten Phase seiner Karriere. "So blöd das auch klingt in der aktuellen Situation. Aber vor zwei Jahren war ich sicher nicht besser. Mein Ziel ist es, dass ich mich immer irgendwie weiterentwickle." Das hat er zuletzt stetig getan. Schon im Frühjahr war er der einzige Austrianer, von dem man behaupten konnte, dass er annähernd seine Normalform erreicht. Daran hat sich nichts geändert.