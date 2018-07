Austria: Zu Hause ist es doch am schönsten

Der Sportdirektor

Die Austria-Führung trennte sich von Sportdirektor Franz Wohlfahrt, um die Agenden kümmert sich künftig der frühere Akademie-Leiter Ralf Muhr als technischer Direktor. Er war in die Transfers schon voll involviert und auch die treibende Kraft im Hintergrund bei der Entscheidung für Letsch als dauerhafter Trainer der Violetten.

Die Trikots

Sie erstrahlen in den traditionellen Farben, in Violett für die Heimspiele und in Weiß für Gastspiele. Ins Auge sticht das Tormanntrikot, ob des neuen Sponsors BWT in Pink gehalten. Bei den Fans sorgt es seit der Präsentation am Mittwoch für heftige Diskussionen.

Die Sponsoren

Das Unternehmen Harreither, schon seit vielen Jahren Partner der Austria, gibt in dieser Saison den Trikotsponsor, mit BWT (Wassertechnologie) konnte man ein florierendes Unternehmen als Banden- und Trikotsponsor gewinnen. Sehr bald könnte die Austria einen weiteren Partner präsentieren: Im Hintergrund laufen Gespräche mit Gazprom. Das russische Erdgasförderungsunternehmen könnte den violetten Nachwuchs unterstützen.