Austria in der Krise: "Wir erfüllen den Anspruch nicht"

Ist die Austria noch zu retten? Die Violetten erleben in dieser Saison fast wöchentlich ihr blaues Wunder – und können immer noch ihr Ziel erreichen: einen Europacupplatz. Ein nahezu perverser Umstand bei sieben sieglosen Spielen in Folge. Der letzte Erfolg datiert vom 3. März, als man ein 4:2 daheim gegen Hartberg bejubelte.

Nach dem 2:2 gegen St. Pölten protestierten die frustrierten Fans und zwangen Spieler und Funktionäre zu Aussprachen. Sportdirektor Muhr und AG-Vorstand Kraetschmer hatten mit drei Fanklub-Capos noch zu später Stunde auf der Betreuerbank eine ausführliche Unterredung. In erster Linie ging es um die Beruhigung der Gemüter vor dem Gastspiel am Sonntag in St. Pölten. Wehe, man gewinnt nicht ...

Kurzfristig muss die Austria trachten, irgendwie noch eine Saison zu retten, die schon längst verloren ist. Was vor allem daheim angeboten wurde, gereicht keinem Austrianer zur Freude. „So ehrlich muss man sein – wir haben nur im Derby gegen Rapid letztlich so gespielt, wie wir das von der Austria erwarten. Bei 14 Heimspielen ist das halt ein bissl wenig“, gesteht auch Markus Kraetschmer ein. „Wir erfüllen einfach den Anspruch nicht.“