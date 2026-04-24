Fußball

Lockt Ex-ÖFB-Teamchef Koller einen Austrianer in die Schweiz?

Ein österreichischer Verteidiger steht auf der Wunschliste des FC Zürich, dem neuen Klub von Marcel Koller.
24.04.2026, 14:44

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Marcel Koller

Im Sommer startet Ex-ÖFB-Teamchef Marcel Koller in ein neues Abenteuer, er hat beim FC Zürich unterschrieben. Die Vorbereitungen des 65-Jährigen laufen auf Hochtouren, er ist bereits dabei, den Kader zusammenzustellen. Und da hat er auch einen Österreicher auf seiner Wunschliste. Austria-Verteidiger Philipp Wiesinger soll bei den Schweizern hoch im Kurs stehen.

Austrias Philipp Wiesinger

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Der Vertrag des 31-Jährigen bei den Veilchen läuft mit Saisonende aus, er könnte ablösefrei wechseln. Für den Salzburger wäre es das erste Auslandsengagement in seiner langen und erfolgreichen Karriere, in der er auch ein Länderspiel absolviert hat - allerdings nicht unter Koller, sondern Franco Foda. Die Austria weiß allerdings, was sie an Wiesinger hat, und soll selbst an einer Vertragsverlängerung interessiert sein.

Austria Wien
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