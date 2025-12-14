Bundesliga Live: Die Austria empfängt zum Abschluss Sturm

Beim Bundesliga-Traditionsduell und zugleich letzten Spiel vor der Winterpause zwischen Austria Wien und Sturm Graz wollen die Gäste eine hartnäckige Negativserie beenden: Gegen die Violetten blieb man zuletzt sechs Partien sieglos - die vergangenen drei Duelle gingen allesamt an die Wiener. Ab 17 Uhr, live in ORF 1 und auf ORF ON, bietet sich nun für die Grazer die Chance, wieder Richtung Tabellenspitze vorzustoßen.