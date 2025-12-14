Bundesliga Live: Die Austria empfängt zum Abschluss Sturm
Die Austria bittet Sturm Graz zum letzten Tanz vor der Winterpause.
Beim Bundesliga-Traditionsduell und zugleich letzten Spiel vor der Winterpause zwischen Austria Wien und Sturm Graz wollen die Gäste eine hartnäckige Negativserie beenden: Gegen die Violetten blieb man zuletzt sechs Partien sieglos - die vergangenen drei Duelle gingen allesamt an die Wiener. Ab 17 Uhr, live in ORF 1 und auf ORF ON, bietet sich nun für die Grazer die Chance, wieder Richtung Tabellenspitze vorzustoßen.
Die Austria möchte ihrerseits den Heimvorteil nützen und mit einem Erfolgserlebnis wichtige Punkte gutmachen. Bei beiden Vereinen rumorte es zuletzt hinter den Kulissen. Beide Trainer sind angezählt, bei Sturm wackelt auch der Sportchef. Bei den Wienern ist der Posten des Sportvorstandes vakant.
