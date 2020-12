Austria kämpft weiter: "Stöger ist ein Geschenk für die Jungen"

Stöger gibt Zeit

Spieler wie Pichler wissen zu schätzen, dass in dieser schweren Phase der Trainer Peter Stöger heißt. „Es ist ein Riesenunterschied, weil man weiß, was er schon erreicht hat, was er für ein Persönlichkeit ist. Es ist ein Geschenk für jeden jungen Spieler, dass er uns jetzt trainiert und eine Riesenchance für jeden von uns. Er ist ein perfekter Trainer für jeden jungen Spieler in dieser Phase."

Stöger selbst weiß, dass jeder andere Trainer in der aktuellen Lage schon heftig unter Druck geraten würde und seine schützende Hand von der Mannschaft nehmen könnte. "Diesbezüglich ist es ein Vorteil, dass sie in der Phase mich als Trainer haben, weil ich ihnen etwas mehr Zeit gebe." Doch die Zeit läuft, will man noch ernsthaft um die Meistergruppe mitspielen.

Vielleicht aber sollte die Klubführung ihren Anspruch ein wenig revidieren. In allen Bereichen.