Europa League: Austria Wien und die Chance zur Krisenbewältigung

Der Schauplatz

Am Donnerstag kommt es also zur Premiere. Die letzten Euro-Darbietungen fanden allesamt im Happel-Stadion statt. Das letzte Match mit internationaler Beteiligung in der alten Generali-Arena ging am 27. August 2013 über die Bühne – mit einer der schönsten Heimniederlagen. Roman Kienast traf kurz vor dem Ende zum 2:3 gegen Dinamo Zagreb, die Austria stand daraufhin in der Champions-League-Gruppenphase (Heimspiele wieder im Happel-Stadion).

Die Stimmung

Grünwald freut sich auf das Match, „weil wir Gelegenheit bekommen, die schlechten Liga-Spiele auszubügeln“. Nach dem 1:3 in Tirol und dem 0:3 gegen den LASK gab es erneut viele Gespräche. „Wir mussten gewissermaßen aufräumen“, sagt Trainer Christian Ilzer, der sich vor seine Spieler stellt. „Sie müssen an sich glauben, da helfen am besten Siege.“ Grünwald ergänzt: „Dass wir mehr draufhaben, haben wir in der Vorbereitung gezeigt.“