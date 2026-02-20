Trauer bei der Austria: Klublegende ist verstorben

Georg Schreitl ist gestorben . Der „Hexer aus der Fischhofgasse“ war von 1964 bis 1996 Masseur der violetten Kampfmannschaft und erlebte die grandiosen Siebziger- und Achtzigerjahre von der Betreuerbank aus mit. Am Mittwoch ging Schreitl im Alter von 96 Jahren von uns.

Nach der Bäckerlehre heuerte er bei der Firma Anker an und absolvierte nebenher eine medizinische Massage-Ausbildung. Fortan hegte und pflegte er bei Wienerfeld, Rapid Oberlaa und dem WAC Waden aller Couleur. 1964 wechselte Schreitl, der früh morgens noch immer in der Backstube stand, zur Wiener Austria. Und er blieb dort bis 1996, seiner Penionierung.