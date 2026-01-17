Austria-Aufsichtsrat: Keine Entscheidungen nach langer Diskussion

Immerhin kam es zu einem ersten Hearing mit dem seitens der Viola Investment GmbH nominierten Kandidaten für die Position des Sportvorstands, Tomas Zorn .

Nichts ist passiert, lange wurde diskutiert. Sehr lange. Auseinander gegangen ist man ohne Entscheidungen, man vertagte sich auf den 27. Jänner.

Der Aufsichtsrat hat vorerst alle Informationen erhalten und wird nach entsprechenden Analysen weitere Entscheidungen treffen.

Im Raum steht nach wie vor ein Kaufinteresse der Wiener Austria an den Anteilen der WTF (mit Jürgen Werner). Die WTF hält 40 Prozent der Viola Investment GmbH, die über 49,9 Prozent der Austria verfügt.

In diesem Spannungsfeld bewegen sich die Akteure. Die erhofften Entscheidungen noch vor Beginn des violetten Trainingslagers in der Türkei wurden aber nicht getroffen.

Fortsetzung folgt...