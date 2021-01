Austria-Trainer Stöger: "Hoffnung größer als Wahrscheinlichkeit"

In acht Tagen wird die Austria allwissend sein. Nach den Spielen am Samstag in Ried, bei der Admira und daheim gegen die WSG aus Tirol sollte klar sein, ob für die Violetten die Meistergruppe der Top 6 noch in Reichweite sein kann. Aktuell fehlen den Wienern, derzeit nur Zehnter, sechs Punkte auf das angestrebte Ziel.