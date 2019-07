Muhr zu Arbeit mit Stöger: "Kann tolle Geschichte werden"

Verletzungssorgen

Auf dem Transfermarkt will sich die Austria bis Ende der Transferzeit am 2. September noch umsehen. In den Gesprächen um die Verpflichtung von Erik Palmer-Brown (22), der von Manchester City ausgeliehen werden könnte, sehe es laut Muhr "ganz gut aus". Der zuletzt an NAC Breda verliehen gewesene US-Amerikaner soll die Innenverteidigung verstärken. Dort besteht Handlungsbedarf, da Christian Schoissengeyr aufgrund seiner Sprunggelenksverletzung noch bis in den Spätherbst ausfällt. Alexandar Borkovic laboriert derzeit an einem Muskelfaserriss im Oberschenkel.

Stürmer Alon Turgeman fehlt der Austria aufgrund einer Schambeinentzündung auf unbestimmte Zeit. Auch die Offensivspieler Maximilian Sax und Christoph Monschein konnten die Vorbereitung nicht voll mitmachen. Trainer Christian Ilzer sprach von einer "Heterogenität, was die Belastung im Kader betrifft". Zwar werde sich das bald einspielen. "Man hat als Trainer aber seine Ideen, um den Kader in Nuancen zu verbessern. Daran arbeiten wir intern."

Für das Auftaktspiel der neuen Saison bei Aufsteiger WSG Tirol am Samstag (17.00 Uhr) soll auch Maudo Jarjue zur Verfügung stehen. Der im Sommer geholte Verteidiger aus Guinea-Bissau wartet nur noch auf seine Freigabe.