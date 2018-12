Austria muss in Mattersburg nachlegen

Letsch stehen sämtliche Feldspieler zur Verfügung, nur Cuevas ist gesperrt. Dafür steht Stürmer Turgeman schon wieder voll im Mannschaftstraining, ist vielleicht eine Option für die Bank. "Wir müssen in Mattersburg in den Zweikämpfen dagegen halten. Gelingt uns das, müssen wir dann in Folge unsere fußballerischen Qualitäten ausspielen."

Durchaus möglich erscheint, dass das Geläuf im Pappelstadion nicht einem englischen Rasen gleicht. "Daher wollen wir vorne drauf gehen und attackieren. Und umgekehrt brauchen wir hinten nicht zu zaubern." Lieber ein langer Ball in die Spitze als zu hohes Risiko für das eigene Tor.