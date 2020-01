Austria macht sich fit: "90 Minuten in maximalem Tempo"

Das Trainingslager ab 24. Jänner in Belek wird freilich in der Belastung höchst intensiv. Angeler: "Danach geht es darum, Frische zu bekommen und spritzig zu werden." Ilzer versichert, dass man in der Türkei aber nicht noch mehr Inhalte in das Trainingsprogramm packt als sonst. "Wichtig ist, dass wir ein wenig raus kommen aus Wien, in ein besseres Klima. Wir werden rund um die Uhr zusammen sein und können daher mehr in Ruhe besprechen." Zum Beispiel die medizinischen Daten...