Austria-Krise: "Der Druck ist riesengroß"

Zwar schien die Sonne, aber es wehte ein eisiger Wind über den Verteilerkreis in Favoriten am Samstagvormittag. Immer kälter wird es derzeit für die Austria nach zwei Niederlagen im Frühjahr. Nach dem 0:2 beim LASK sprachen Trainer Thomas Letsch und Sportdirektor Ralf Muhr abermals zur Mannschaft. Dem violetten Diskussionszirkel sollten spätestens beim Heimspiel gegen Hartberg endlich Taten folgen.

"Wir haben den Start ins Frühjahr mörderisch in den Sand gesetzt", gibt Muhr zu. "Und uns in eine brenzlige Situation gebracht, das ist allen Beteiligten klar." Die Fans forderten in Pasching schon den Rauswurf des Trainers, gelingen gegen Hartberg nicht die dringend benötigten drei Punkte, dann beginnt wohl der violette Mechanismus wieder zu greifen, wackelt einmal mehr der Trainersessel.