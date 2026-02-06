Traditionsklub ist pleite: Konkursverfahren über Austria Klagenfurt eröffnet
Die Zeiten bei Zweitligist Austria Klagenfurt sind mehr als turbulent. Nun wurde bekannt, dass am Landesgericht Klagenfurt die „Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen der SK Austria GmbH“, ebenso wie über das Vermögen des Vereins SK Austria Klagenfurt eröffnet wurde. Dabei handelt es sich um ein Konkursverfahren.
Die Klagenfurter stiegen in der vergangenen Saison aus der Bundesliga ab und liegen derzeit in der 2. Liga an der elften Stelle. Der Club hatte bereits seit längerem mit finanziellen Problemen zu kämpfen.
In beiden Fällen sei die Höhe der Passiva derzeit noch nicht bekannt. Von der Insolvenz der GmbH seien 34 Dienstnehmer betroffen und von der des Vereins acht.
Die Lizenz für das laufende Spieljahr erhielt die Klagenfurter Austria im April des Vorjahres erst in zweiter Instanz, außerdem musste man aufgrund des verspätet eingereichten Konzernabschlusses mit drei Punkten Abzug in die aktuelle Saison starten. Damit setzt sich eine Tradition in Klagenfurt fort: 2008 ging der FC Kärnten, 2010 Austria Kärnten in Konkurs.
