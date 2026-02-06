Fußball

Traditionsklub ist pleite: Konkursverfahren über Austria Klagenfurt eröffnet

Triste Zeiten bei Austria Klagenfurt.
Insgesamt sind 42 Gläubiger betroffen. Wie es nun in Klagenfurt weitergeht, ist offen. Der Klub kämpft schon seit längerem mit finanziellen Problemen.
06.02.26, 11:10

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Kommentare

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Die Zeiten bei Zweitligist Austria Klagenfurt sind mehr als turbulent. Nun wurde bekannt, dass am Landesgericht Klagenfurt die „Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen der SK Austria GmbH“, ebenso wie über das Vermögen des Vereins SK Austria Klagenfurt eröffnet wurde. Dabei handelt es sich um ein Konkursverfahren.

Die Klagenfurter stiegen in der vergangenen Saison aus der Bundesliga ab und liegen derzeit in der 2. Liga an der elften Stelle. Der Club hatte bereits seit längerem mit finanziellen Problemen zu kämpfen.

Letzter Ausweg? Austria Klagenfurt sucht den Rettungsanker

In beiden Fällen sei die Höhe der Passiva derzeit noch nicht bekannt. Von der Insolvenz der GmbH seien 34 Dienstnehmer betroffen und von der des Vereins acht. 

Die Lizenz für das laufende Spieljahr erhielt die Klagenfurter Austria im April des Vorjahres erst in zweiter Instanz, außerdem musste man aufgrund des verspätet eingereichten Konzernabschlusses mit drei Punkten Abzug in die aktuelle Saison starten. Damit setzt sich eine Tradition in Klagenfurt fort: 2008 ging der FC Kärnten, 2010 Austria Kärnten in Konkurs.

Mehr zum Thema

Insolvenz
Agenturen, hot  | 

Kommentare