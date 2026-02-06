Traditionsklub ist pleite: Konkursverfahren über Austria Klagenfurt eröffnet

Die Zeiten bei Zweitligist Austria Klagenfurt sind mehr als turbulent. Nun wurde bekannt, dass am Landesgericht Klagenfurt die „Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen der SK Austria GmbH“, ebenso wie über das Vermögen des Vereins SK Austria Klagenfurt eröffnet wurde. Dabei handelt es sich um ein Konkursverfahren.

Die Klagenfurter stiegen in der vergangenen Saison aus der Bundesliga ab und liegen derzeit in der 2. Liga an der elften Stelle. Der Club hatte bereits seit längerem mit finanziellen Problemen zu kämpfen.