Letzter Ausweg? Austria Klagenfurt sucht den Rettungsanker

Die TGI AG nehme als bisherigen Hauptsponsor eine besondere Rolle ein, meinte Karajica in einer Aussendung des Klubs vom Mittwoch. „Wir wollen den Gesprächen nicht vorgreifen, haben seinen Aussagen gegenüber den Medien aber seine Bereitschaft entnommen, noch mehr am Ball sein und sich noch stärker bei der Austria Klagenfurt einbringen zu wollen. Das werten wir im Verein als tolles Signal und sind offen dafür“, sagte der Vizepräsident der Klagenfurter. Die Austria sei dankbar für das bisherige Engagement des Unternehmens in einer herausfordernden Situation, so der deutsche Manager. „Nun gilt es, sich zu sammeln, wieder aufzustehen und den Blick nach vorn zu richten. Bei unseren Partnern werben wir dafür, den Neustart wie wir im Verein als Chance zu betrachten und die Austria Klagenfurt weiter zu begleiten. Wir spüren die Bereitschaft von vielen Seiten, nach diesem Rückschlag noch enger zusammenzustehen“, sagte Karajica.