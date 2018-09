Austria gegen Sturm: Ein Wiedersehen mit viel Brisanz

Im zentralen Mittelfeld wird er künftig auch bei der Austria die Fäden ziehen, sein Auftritt über 45 Minuten gegen den LASK war die Ouvertüre zum herbstlichen Hauptakt. „Der Cup ist unser Ziel, in dem Bewerb geht es nur um den Titel und sonst nichts“, weiß Jeggo. „Das Spiel gegen Sturm ist ein echter Schlager, auch wenn beide Klubs derzeit den Erwartungen hinterherhinken.“

Freundschaften müssen heute für 90 oder gar 120 Minuten ruhen. „Die Kontakte sind weniger geworden.“ Ab und zu tauscht sich Jeggo noch mit Fabian Koch aus. „Aber meist über Privates.“

Neben Jeggo verfügt Trainer Letsch noch über andere Spieler mit Sturm-Vergangenheit wie Matic, Madl, Edomwonyi und Schoissengeyr. Umgekehrt wiederum trugen Siebenhandl, Hosiner und Koch einst Violett. „Wir haben unsere Spieler nicht nach besonderen Informationen über den Gegner gefragt“, verrät Letsch, der für das heutige Spiel nur ein Ziel kennt: „Aufstieg. Weil in dem Bewerb nur der Cupsieg Sinn macht. Es ist doch gleich, ob ich in der ersten Runde oder im Halbfinale ausscheide.“ Zumal das Cup-Finale 2019 in der Generali-Arena stattfindet und der Cupsieger einen Fixplatz in der Gruppenphase der Europa League erhält.

Die schwache Leistung beim 0:3 gegen den LASK haben die Violetten analysiert, sachlich und ruhig. Letsch: „Ich bin grundsätzlich keiner, der draufhaut und laut wird, um Wirkung zu erzeugen.“ Sein Resümee: „Es war ein ganz spezielles Spiel mit je einer echten Torchance. Der LASK hat uns sein Spiel aufgedrückt, das muss uns langfristig eine Lehre sein. Wir müssen gegen solche Gegner viel dominanter unser Ding durchziehen. Das Spiel gegen Sturm Graz wird aber ohnehin ein anderes als jenes gegen den LASK.“