Austria gegen St. Pölten: Siegen für das Selbstvertrauen

Die Rechnung erscheint auf den ersten Blick unlogisch. Gewinnt die Austria am Samstag im Heimspiel gegen St. Pölten (17 Uhr), dann erhält sie natürlich dafür drei Punkte. In die Qualifikationsgruppe wird aber aufgrund der Punkteteilung und dem Abrunden nur ein Zähler mitgenommen. „Aber auch den wollen wir freilich mitnehmen, wir brauchen jeden Punkt“, so Veilchen-Coach Christian Ilzer.

Schon vor der letzten Runde des Grunddurchgangs ist klar, dass die Wiener die Meisterschaft in der „unteren Hälfte“ finalisieren werden. „Wir wollen sie auch als Erster abschließen“, fordert Ilzer. „Wir müssen mit einem Sieg Selbstvertrauen mitnehmen und die Remis-Serie mit einem vollen Erfolg beenden.“

Seit acht Runden ungeschlagen, halfen der Austria fünf Remis in Folge zuletzt nicht mehr vom Fleck. Wieder dabei gegen St. Pölten sind die in Graz Gesperrten Michael Madl und Alexander Grünwald. Florian Klein muss nach seiner Gelb-Roten Karte gegen Sturm passen, Alexandar Borkovic wird aufgrund von Muskelproblemen voraussichtlich ausfallen, dafür ist Palmer-Brown wieder voll fit für einen Einsatz.

Patrick Pentz wird bei den Violetten wieder im Tor stehen, nach dem Spiel wird das Trainerteam überlegen, ob er auch in der Qualifikationsgruppe bis zum Saisonfinale die Nummer 1 bleibt. Ilzer ist zufrieden: „Er hat seine Sache zuletzt immer besser gemacht, sich von Spiel zu Spiel gesteigert.“