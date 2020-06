Austria: Erinnerungen an Mattersburg geben Hoffnung

Der Führungswechsel ist vollzogen, Altach hat die Austria vom Platz an der Sonne in der Qualifikationsgruppe geholt und muss diesen nun selbst verteidigen. Am Samstag geht es weiter, die drei Spiele im Überblick:

Schauplatz Altach

Trotz des 2:0 bei der Austria war Alex Pastoor am Dienstag nicht zufrieden. Der Trainer der Vorarlberger forderte noch mehr Kontrolle über Spiel und Gegner, der sich heute St. Pölten nennt. Die Niederösterreicher sind nach dem 5:0-Auftaktsieg gegen Tirol wieder in der Realität angekommen, die sich Abstiegskampf nennt. Das 0:3 gegen die Admira dient als Warnsignal. Die Saisonbilanz gegen Altach passt ins Bild. Die Vorarlberger gewannen 6:0 und 3:0 gegen den SKN und können heute nach der Rückkehr von Zwischenbrugger und Wiss auf alle 28 Kaderspieler setzen.

Alex Pastoor blieb dennoch am Boden. „Wir versuchen uns weiter zu verbessern. Wenn uns das gelingt, haben wir eine gute Ausgangsposition, morgen zu punkten“, meinte der Niederländer am Freitag trocken.

St. Pölten will im „Ländle“ wieder in die Spur finden. „In Vorarlberg möchte ich wieder ein anderes Gesicht meiner Mannschaft sehen“, meinte Trainer Robert Ibertsberger. Altach stehe aber nicht umsonst an der Spitze der Quali-Gruppe. „Für uns wird es wichtig sein, wieder aus einer stabilen Defensive heraus zu agieren, dann ist in diesem Spiel alles möglich“, bekräftigte Ibertsberger

Schauplatz Mattersburg

Das 5:1 in Mattersburg im Herbst war der bisher einzige Auswärtssieg der Austria. Am Samstag (17.00 Uhr/live Sky, ORF 1) trachtet die Austria daran, Nummer zwei einzufahren, um eine Wende zu schaffen. Die Heimniederlage gegen Altach und der damit verbundene Rückfall auf Rang zwei der Qualifikationsgruppe hinter die Vorarlberger sorgten in Wien-Favoriten nämlich wieder für Gesprächsbedarf.

Die Burgenländer sind in der Qualifikationsgruppe mit fünf Punkten aus drei Partien noch ungeschlagen. Damit es dabei bleibt, wird man vor allem Austria-Kapitän Alex Grünwald neutralisieren müssen. Der 31-Jährige traf in den jüngsten Spielen gegen Mattersburg immer zumindest ein Mal ins Tor. Die aktuelle Form spricht aber nicht wirklich für die Gäste, bei einer weiteren Niederlage ist in Wien-Favoriten Feuer am Dach. „Wir müssen liefern, das ist jedem bewusst. Es hilft aber keinem, wenn wir jetzt in Panik geraten“, versucht Austria-Trainer Christian Ilzer zu beruhigen.

Im Hinblick auf personelle Rotation verfolgt man im Burgenland eine eigene Strategie. Mattersburg setzt in jedem Spiel auf seine nominell stärkste Formation, unterstrich Ponweiser. „Die Punkte, die man von Beginn weg holt, nimmt einem keiner mehr weg. Wir sehen das als Turnier. Auch eine Mannschaft, die weit kommen möchte, startet da nicht mit Rotation.“

Schauplatz Maria Enzersdorf

Nach der Abgabe der „Roten Laterne“ nimmt die Admira am Samstag (17.00) das nächste Ziel ins Visier: Im Heimspiel gegen Schlusslicht WSG Tirol wollen die Südstädter den Abstand zum Tabellenende der Fußball-Bundesliga auf vier Punkte ausbauen. Die Gäste hoffen auf einen positiven Impuls durch die Anwesenheit von Thomas Silberberger. Der WSG-Coach gibt nach Verletzungspause mit Gips sein Comeback.