Austria-Duell: Die Wiener haben den Heimvorteil – und den Druck

„Wir haben eine gute Ausgangslage, wir müssen nichts aufholen und spielen zu Hause vor unseren Fans“, sagte Coach Michael Wimmer. Ein Sieg müsse da klarerweise der Anspruch sein. Dass dafür eine Steigerung her muss, ist dem Deutschen vollauf bewusst – und auch dem Team. „Die Mannschaft war so selbstkritisch, dass sie weiß, was sie verbessern muss.“

Die Hoffnungen ruhen freilich auch auf Haris Tabakovic. Der Stürmer, der in dieser Saison bereits 17 Mal traf, war aber im Hinspiel bei seinen ehemaligen Teamkollegen Matthias Maak und Jean Hugonet so gut wie abgemeldet.

Frage der Kraft

Je länger es knapp ist, desto größer dürfte der Vorteil der Veilchen sein: Die Lustenauer sind keine englischen Wochen gewöhnt und bestreiten nach der letzten Liga-Runde am Freitag der vergangenen Woche, den 120 Minuten in Wolfsberg (2:1 im Quali-Play-off) und dem Hinspiel gegen die Austria die vierte Partie in zehn Tagen.