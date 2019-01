Austria: Das Wiedersehen mit Millionen-Mann Nenad Bjelica

Wiedersehen macht bekanntlich Freude. Am Freitag (15 Uhr/Liveticker auf fk-austria.at) wird es im türkischen Belek wohl einige Umarmungen geben, wenn die Austria gegen Dinamo Zagreb testet. Es handelt sich dabei um das erste Duell mit dem aktuellen kroatischen Double-Sieger und überlegenen Tabellenführer seit dem legendären UEFA-Champions-League-Play-off 2013/14. Dinamo Zagreb überwintert als Gruppensieger in der UEFA Europa League und ist ein echter Gradmesser in dieser Vorbereitung.

Vor dem Wiedersehen erinnert sich der violette Torwarttrainer Franz Gruber gerne zurück an die erfolgreiche, wenngleich nur kurze gemeinsame Zeit: „Ich werde seine Ansprache vor dem Play-off-Hinspiel in Zagreb nie vergessen – er hat den Nagel damals einfach auf den Kopf getroffen, hat unsere Spieler perfekt auf Dinamo eingestellt.“ Die Austria zog mit einem 2:0 in Zagreb und einem 2:3 in Wien in die Gruppenphase der Champions League ein. Trainer Bjelica und Goldtorschütze Roman Kienast waren hauptverantwortlich dafür, dass sich ein 15-Millionen-Euro-Geldregen über die Austria ergoss.