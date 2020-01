Austria-Coach Ilzer: „Die Tabelle ändert nichts an der Arbeit“

Die Zeiten haben sich geändert. Auch im Fußball und speziell in der Vorbereitungszeit, wie Austria-Trainer Christian Ilzer bestätigt: „Wir packen nicht alles in die ersten zwei Wochen, sondern wollen alles Schritt für Schritt aufbauen und sogar noch in der Meisterschaft in allen Bereichen etwas dazulegen.“ Dass die Violetten nun doch in die Türkei auf Trainingslager fliegen können, freut den Trainer: „Inhaltlich würde es keinen Unterschied machen. Aber wir kommen raus in ein anderes Klima und sind dort rund um die Uhr zusammen. Da kann man in Ruhe viele Dinge ansprechen.“

Ilzer hat ein gutes Gefühl nach den letzten vier Spielen im Herbst. Den Schwung möchte man jetzt mitnehmen, auch wenn Platz sechs noch sieben Punkte entfernt ist – bei vier ausstehenden Partien bräuchten die Wiener schon ein Fußballwunder. „Auf die Tabellensituation bin ich gar nicht eingegangen“, erzählt Ilzer von seiner Ansprache. Der früheste Urlaubsbeginn ist jedenfalls am 28. Mai. „Die Tabelle ändert nichts an unserer Herangehensweise, an unserer Arbeit. Wir müssen unser Spiel entwickeln, in allen Bereichen.“ Vor allem körperlich haben sich die Austrianer gesteigert. „Mein subjektiver Eindruck lässt sich objektiv mit Zahlen belegen. Die Durchschnittswerte sind alle besser geworden.“