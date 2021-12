Ausbeutung von Jugendtrainern: Ermittlungen gegen Bayern-Vorstand

Nach einem Bericht zu Ermittlungen gegen den Vorstand des FC Bayern München wegen möglicher Verstöße gegen das Mindestlohngesetz hat sich Vorstandschef Oliver Kahn erstmals zu den Vorwürfen geäußert. "Selbstverständlich kooperieren wir in dieser Angelegenheit vollumfänglich mit den Behörden. Es liegt in unserem Interesse, dass diese Vorgänge restlos aufgeklärt werden", sagte Kahn der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch.