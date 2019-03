Rapid präsentiert sich im Frühjahr auf nationaler Ebene weiterhin in Meisterrunden-Verfassung. Das 4:0 am Samstag beim SKN St. Pölten bedeutete für die Hütteldorfer den höchsten Sieg in dieser Fußball-Bundesliga-Saison, zudem gelangen erstmals in dieser Spielzeit zwei Meisterschafts-Erfolge en suite.

Und dennoch sind die Top sechs für Rapid noch einigermaßen weit entfernt. Vor den Sonntag-Spielen betrug der Rückstand auf Rang sechs nach Verlustpunkten gerechnet vier Zähler, die Grün-Weißen sind also in den letzten beiden Runden vor der Teilung auf fremde Schützenhilfe angewiesen. "Wir wollen es unbedingt schaffen, aber es liegt leider noch immer nicht in unserer Hand", erklärte Thomas Murg.