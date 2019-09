Hamburg bebt: Erstes Stadtderby für Lukas Hinterseer

Opa Ernst ist der größte und treueste Fan von Lukas Hinterseer. Der Slalom-Olympiasieger von 1960 reist häufig zu den Spielen seines Enkels und ist ein Stammgast in den Stadien. Anfang September war der mittlerweile 87-Jährige in Hamburg, um mit Lukas Hinterseer den 3:0-Erfolg des HSV gegen Hannover in der zweiten deutschen Bundesliga zu bejubeln.