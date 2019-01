Auf der Insel glänzt nur ein ÖFB-Legionär

Der ehemalige österreichische Teamkapitän hat derzeit seine schwerste Zeit auf der Insel, auch wenn er gestern im FA-Cup in Newport in der Startelf stand. 2015 wechselte er von Schalke nach England und wurde auf Anhieb mit Leicester sensationell Meister. Seit der Franzose Claude Puel Trainer ist, läuft es nicht mehr so rund für den Niederösterreicher. Fuchs wird im April 33 und ist körperlich topfit. So fit, dass er seinen ursprünglichen Vorsatz hinterfragt.

Eigentlich wollte er 2019 seine Karriere in England beenden und in die USA zu seiner Familie übersiedeln. „Aber ein, zwei Jahre in England könnte ich mir jetzt schon noch vorstellen“, sagt Fuchs. Wohl nicht in Leicester, wo sein Vertrag im Sommer endet. Gestern berichtete der Mirror von einer Job-Option. Aston Villa (Zehnter der zweiten Leistungsklasse) bemühe sich um Christian Fuchs, um den Ausfall von Linksverteidiger Neil Taylor zu kompensieren. Auf dieser Position hat sich bei Leicester Puel für den jungen Engländer Ben Chilwell als Linksverteidiger entschieden.

Fuchs durfte das 22-jährige Eigengewächs in der Liga in 21 Spielen erst ein Mal - verletzungsbedingt - ersetzen. Im Liga-Cup schnappte er sich bei drei Elferschießen den Ball. „Ich lasse mich nicht hängen, nur weil ich in der Meisterschaft nicht spiele. Ich übernehme Verantwortung, wenn man mich lässt“, sagt der Niederösterreicher.