Aubameyang: "Habe in der Premier League noch etwas zu erledigen"

Überraschend ist auch der Verbleib von Miralem Pjanic in Barcelona. Weniger überraschend ist, dass Jordi Alba bei den Blaugrana bleibt, er war am Donnerstag am Donnerstag mit einer Leihe an Inter Mailand in Verbindung gebracht worden.

Arthur nach Liverpool

Liverpool ist bei Juventus fündig geworden. Das Team von Trainer Jürgen Klopp holte den 26-jährigen Mittelfeldspieler Arthur Melo für ein Jahr auf Leihbasis aus Turin und besitzt nach Angaben der Italiener eine Kaufoption um 37,5 Mio. Euro. Bei Juve steht der brasilianische Nationalspieler noch bis 30. Juni 2025 unter Vertrag. Arthur war 2020 für 76 Mio. Euro vom FC Barcelona zur "Alten Dame" gewechselt.

Ex-Salzburger für Hasenhüttl

Ralph Hasenhüttls Southampton verstärkte sich unterdessen mit dem Ex-Salzburger Duje Caleta-Car. Der kroatische Innenverteidiger kommt von Olympique Marseille und unterschrieb für vier Jahre bei den "Saints".