Atletico angelte sich Depay um drei Millionen von Barcelona

Der spanische Spitzenklub Atletico Madrid hat sich um eine vergleichsweise geringe Ablöse die Dienste des niederländischen Stürmers Memphis Depay gesichert. Der 28-Jährige wechselt von Tabellenführer FC Barcelona zum derzeit viertplatzierten Rivalen in die Hauptstadt. Die Ablösesumme wurde von den Katalanen mit drei Millionen Euro plus möglicher Bonuszahlungen beziffert. Er unterzeichnete am Freitag einen Vertrag über zweieinhalb Jahre.