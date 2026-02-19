Wie Arsenal in der Premier League den Titel aufs Spiel setzt

Tabellenführer FC Arsenal hat am Mittwochabend im Titelrennen der Premier League auf bittere Art und Weise wichtige Punkte verspielt. Die Londoner mussten sich nach 2:0-Führung bei Schlusslicht Wolverhampton nach einem Eigentor von Riccardo Calafiori in der Nachspielzeit mit einem 2:2 begnügen.

Der Vorsprung auf Manchester City beträgt bei einem Spiel mehr fünf Punkte. Die Truppe von Pep Guardiola hat den Titel als erster Verfolger Arsenals damit wieder in der eigenen Hand. Warum das? City hat ein Spiel weniger ausgetragen, gewinnt man dieses, schmilzt der Rückstand auf zwei Zähler. Und dann gibt es da noch ein direktes Duell der beiden Topteams im April, bei dem Manchester City Heimvorteil hat.