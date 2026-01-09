Fußball

Nach Ausraster: Arsenals Martinelli entschuldigte sich bei Bradley

Martinelli löste einen Tumult aus
In der Nachspielzeit wollte der Arsenal-Spieler den verletzten Bradley über die Outlinie schieben. es folgte ein Tumult.
09.01.26, 11:49

Arsenal-Fußballer Gabriel Martinelli hat für seine unsportliche Aktion gegen Liverpools Conor Bradley in der Nachspielzeit des 0:0 am Donnerstagabend um Entschuldigung gebeten. "Ich bedaure mein Verhalten sehr und wünsche Conor eine schnelle Genesung", erklärte der Brasilianer in den sozialen Medien. Bradley war nach einem Foul an der Outlinie zu Boden gegangen, worauf Martinelli erst den Ball auf ihn fallen ließ und ihn dann unsanft über die Linie zu schieben versuchte.

Nullnummer: Arsenal setzt gegen Liverpool die Serie fort

Im Finish des torlosen Remis zwischen dem Tabellenführer der Fußball-Premier-League und dem Meister aus Liverpool hatte Martinelli offenbar Zeitschinden vermutet und daraufhin die Nerven verloren. "Conor und ich haben einander geschrieben, ich habe bei ihm um Entschuldigung gebeten. Ich habe in der Hitze des Gefechts wirklich nicht verstanden, dass er sich ernsthafter wehgetan hat", ließ Martinelli wissen. Nach der Aktion war es zu einer Rudelbildung gekommen, mehrere Liverpool-Spieler waren als Rächer auf den Plan getreten.

Martinellis Verhalten hatte viel Kritik, u.a. von Experten wie Roy Keane und Gary Neville, erregt, Liverpool-Coach Arne Slot hielt sich hingegen eher zurück. Er fürchte "das Schlimmste" für Bradley, erklärte der Niederländer und versuchte, sich Martinellis Aktion zumindest zu erklären. "Ich bin hundertprozentig sicher, dass er das nicht gemacht hätte, wenn er von der Verletzung gewusst hätte", sagte Slot.

Agenturen, peka  | 

