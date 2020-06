Arnautovic-Transfer nicht ausgeschlossen: "Brauchen einen Plan B"

Um die Zeit in Wien nicht ungenutzt verstreichen zu lassen, hielt sich Arnautovic zuletzt privat fit. Mit einem Konditionstrainer ebenso wie auf dem Fußballplatz unter der Anleitung von Zeljko Ristic. Der 42-Jährige war zuletzt in der Regionalliga Ost sehr erfolgreich und führte den ASK Ebreichsdorf 2018 auf Platz zwei und 2019 zum Meistertitel.