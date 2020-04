Arnautovic steckt noch immer in Dubai fest

Marko Arnautovic sitzt wegen des von China verhängten Einreisestopps für Ausländer alleine in Dubai fest. Der 30-jährige Wiener hätte in der anhaltenden Coronavirus-Krise bereits diese Woche zu seinem Klub Shanghai SIPG zurückkehren sollen. Daraus wird so schnell aber nichts, bestätigte dessen Marketing- und PR-Manager Leonhard Pranter am Mittwoch.

„ China hat komplett zugemacht. Wann sie wieder aufmachen, steht in den Sternen“, erklärte Pranter. Es sei zuletzt von einem Zeithorizont von etwa zwei Wochen die Rede gewesen. „Aber das ist völliges Glaskugellesen.“ Die chinesische Super League soll im Mai wieder den Spielbetrieb aufnehmen. Laut Medienberichten ist aber fast die Hälfte der ausländischen Spieler noch nicht wieder im Land. „In der ganzen Liga fehlen Legionäre“, sagte Pranter. „Ob sie ohne die spielen, ist die Frage.“