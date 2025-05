Antisemitismus-Vorwurf: Fußball-Legende hört als TV-Moderator auf

Der Ex-Profi war in die Kritik geraten, weil er in der vergangenen Woche eine Instagram-Story zum Israel-Gaza-Konflikt des Accounts „Palestine Lobby“ geteilt hatte, auf dem ein Ratten-Emoji eingebettet war. Unter anderem im Nationalsozialismus waren Ratten zu antisemitischen Propagandazwecken als Symbol für Juden verwendet worden. Der Beitrag ist auf Linekers Seite indes gelöscht. Er verabscheue Antisemitismus, sagte Lineker. „Dafür gibt es keinen Platz und sollte es auch nie einen geben.“ Lineker, der am Sonntag letztmals die in England wichtigste Fußballsendung „Match of the Day“ moderieren wird, sollte zur neuen Saison ursprünglich den FA Cup sowie die Fußball-Weltmeisterschaft im kommenden Jahr begleiten. Der Ex-Barcelona-Stürmer war jahrelang der bestbezahlte Moderator der Rundfunkanstalt BBC, er galt aber wegen seiner politischen Einlassungen auch als umstritten.